Actualidade

A Animar - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local quer criar um modelo de circuito curto de produção e consumo local em Castelo Branco com o objetivo de recriar lógicas de mercado locais, foi hoje anunciado.

"O objetivo passa por ter cada vez mais uma soberania alimentar no que pode ser produzido localmente e contribuir para novas lógicas de mercado", explica o presidente da Animar, Marco Domingues.

Este responsável falava hoje em Castelo Branco durante uma conferência de imprensa para a apresentação do Fórum de Desenvolvimento "Circuitos Curtos de produção e Consumo Local", iniciativa que decorre no dia 23 no auditório da Associação Empresarial da Beira Baixa (AEBB).