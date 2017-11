Legionella

A Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) revelou hoje que foi detetada 'legionella' ambiental numa colheita efetuada em meados de outubro no Centro de Saúde de Mangualde, espaço que mantém "a sua atividade normal".

"O ACeS [Agrupamento de Centros de Saúde] Dão Lafões e os Serviços de Saúde Pública asseguram as medidas adequadas para a continuação do controlo da situação, não havendo evidência de risco acrescido para a saúde pública, mantendo o Centro de Saúde de Mangualde a sua atividade normal", informou a ARSC em nota enviada à agência Lusa.

Na informação, a ARSC recordou que, no âmbito do Programa de Vigilância e Controle do Agrupamento de Centros de Saúde do ACeS Dão Lafões, já tinha sido detetada, em 2016, 'legionella' ambiental nesta unidade de saúde, em análise feita pela Unidade de Saúde Pública (USP).