Actualidade

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, referiu-se hoje ao Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, como "construtor da paz no mundo" e "exemplo de coragem" e afirmou que Portugal o apoia agora ainda mais.

"Estamos consigo, apoiamo-lo como desde a primeira hora. E, como já tive ocasião de dizer: gostamos do Presidente e apoiamo-lo, ainda mais agora", declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Numa declaração na Sala das Bicas do Palácio de Belém, em Lisboa, tendo ao seu lado Juan Manuel Santos, que realiza hoje uma visita de Estado a Portugal, o Presidente da República Portuguesa enalteceu as relações bilaterais, destacando a evolução no plano económico.