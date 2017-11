Actualidade

O presidente da Colômbia agradeceu hoje em Lisboa ao Presidente da República e ao povo português pelo apoio dado durante o processo que conduziu à paz com a guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC).

"Queria agradecer-lhe a si, Presidente Marcelo, e a todo o povo português pelo apoio ao que de mais importante conseguimos alcançar na Colômbia e em toda a região da América Latina nestes últimos anos: a paz, a paz com as FARC. Não só nos deram todo o apoio durante a negociação, como contribuíram de forma generosa para o fundo fiduciário da União Europeia para o pós-conflito", disse Juan Manuel Santos no final de um encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém, em Lisboa.

No final do ano passado, o governo colombiano e a guerrilha das FARC assinaram um acordo de paz que pôs fim a mais de 50 anos de guerra civil no país. O acordo contemplava, entre outros pontos, o desarmamento completo e a extinção das FARC.