Legionella

O ministro da Saúde pediu hoje desculpas às vítimas da infeção por 'legionella', considerando que as mesmas devem ser objeto de uma reparação no âmbito da responsabilidade civil por quem tenha falhado.

Adalberto Campos Fernandes falava no parlamento, onde o Orçamento do Estado para 2018 na Saúde está a ser debatido na especialidade.

No dia em que se soube da quinta vítima mortal do surto de 'legionella' que afetou o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, o ministro começou por lamentar esta morte e afirmou que as vítimas são credoras de um pedido de desculpas "do hospital, das empresas responsáveis pela vigilância, da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo".