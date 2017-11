BES

O Estado português admite conceder até 301 milhões de euros em garantia ao fundo de recuperação que pagará as compensações aos lesados do papel comercial vendido pelo Banco Espírito Santo (BES).

A informação consta da portaria de 10 de novembro, assinada pelo ministro das Finanças, Mário Centeno, e hoje consultada pela Lusa.

"O Estado compromete-se a conceder garantias ao abrigo dos n.º 1 e 2 do artigo 71.º da Lei n.º 69/2017, de 11 de agosto, no montante global de 301.013.500 euros", lê-se no diploma.