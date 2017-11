Actualidade

O presidente do Conselho Superior dos Assuntos Islâmicos (CSAI) da Guiné-Bissau, Tcherno Embaló, afirmou hoje estar preocupado com a "escalada verbal" entre a classe política do país e pediu contenção nas declarações públicas.

O responsável referia-se aos discursos de líderes políticos opositores ao Governo e ao Presidente guineense, José Mário Vaz, que têm previsto duas manifestações de rua na quinta e na sexta-feira, em Bissau.

De acordo com o presidente do CSAI, "até se pode admitir" ataques entre os políticos, "mas nunca a divisão" dos guineenses "através de etnias ou religião", disse.