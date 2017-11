Actualidade

O número de pedidos de refúgio no Brasil subiu para 15.547 até julho, 51 por cento mais do que as solicitações de todo o ano de 2016 (10.308), de acordo com dados do Comité Nacional de Refugiados (Conare).

Segundo os mesmos dados, citados pela rede de televisão brasileira GloboNews, em 2017 a Venezuela ocupa o topo do ranking com maior número de cidadão que procuram refúgio no Brasil, com 6.823 solicitações, o que representou um aumento de 102% se comparado aos 3.375 pedidos registrados em 2016. Em seguida aparece Cuba, Angola e Senegal.

De acordo com o Conare, o número de nacionalidades aumentou de 96 em 2016 para 116 até julho de 2017.