Actualidade

O secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, felicitou hoje Angola pela celebração do seu dia da independência e referiu "mudanças tremendas" que aconteceram no país no último ano.

"Em nome do povo dos Estados Unidos da América, congratulo as pessoas de Angola na celebração do seu 42.º ano de independência a 11 de Novembro", disse Tillerson, em comunicado de imprensa.

O líder da diplomacia norte-americana disse que "o último ano trouxe mudanças tremendas para o povo de Angola, incluindo umas eleições históricas e uma nova administração".