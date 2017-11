Actualidade

Até 2020 irão ser investidos 22 milhões de euros na requalificação de monumentos nacionais na região Centro, no âmbito do programa Portugal 2020, revelou hoje, em Coimbra, a diretora regional da Cultura do Centro, Celeste Amaro.

"A reparação de imóveis classificados como monumentos nacionais vai avançar para permitir que as pessoas possam usufruir de locais que estavam esquecidos", disse Celeste Amaro na Sala dos Atos Grandes [Sala dos Capelos] da Universidade de Coimbra, onde decorreu a apresentação de um projeto que vai ligar em rede os sítios de Coimbra, Batalha, Alcobaça e Tomar que integram a lista de Património Mundial da Humanidade.

No total, serão mais de meia centena os imóveis classificados como monumentos nacionais na região Centro que irão beneficiar de intervenções, que serão suportadas em 85 por cento por fundos comunitários.