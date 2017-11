Actualidade

O avançado costa-riquenho Bryan Ruiz voltou hoje a treinar com a equipa principal de futebol do Sporting, disse à Lusa fonte do clube.

Bryan Ruiz esteve afastado do plantel do Sporting desde o início da temporada, tendo sido reintegrado após decisão conjunta da estrutura do futebol 'leonino', liderada pelo presidente Bruno de Carvalho, do treinador Jorge Jesus e do próprio jogador.

O avançado, de 32 anos, chegou ao Sporting na época 2015/16, proveniente dos ingleses do Fulham, e tem contrato com os 'verde e brancos' até ao final da presente temporada.