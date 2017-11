Actualidade

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra Pedro Dias, que está a ser julgado no Tribunal da Guarda por vários crimes, num outro processo relacionado com um furto ocorrido, em 2012, no concelho de Évora.

A acusação foi divulgada na página de Internet do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, sem indicar o nome do arguido, mas, fontes judiciais contactadas hoje pela agência Lusa, revelaram que o acusado é Pedro Dias.

Segundo o comunicado do MP, o furto ocorreu na noite de 08 para 09 de março de 2012, na Herdade do Zambujal do Conde, situada na freguesia de Torre de Coelheiros, no concelho de Évora.