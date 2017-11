Actualidade

O tenista búlgaro Grigor Dimitrov, sexto do 'ranking' mundial, estreou-se hoje nas ATP Finals com um triunfo sobre o austríaco Dominic Thiem, quarto, na primeira jornada do grupo Pete Sampras.

Na sua estreia no torneio de fim de temporada, Dimitrov bateu Thiem por 6-3, 5-7 e 7-5, em duas horas e 22 minutos, somando o primeiro triunfo num grupo em que estão também o espanhol Rafael Nadal, número um mundial, e o belga David Goffin, que se defrontam ainda hoje.

No primeiro 'set', Dimitrov conseguiu uma quebra decisiva no serviço do adversário ao sexto jogo, colocando-se com uma vantagem de 4-2, que controlou até ao final do parcial.