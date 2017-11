OE2017

O Governo gastou cerca de 180 milhões de euros da 'almofada financeira' contida no Orçamento do Estado para este ano (18,7% do total) e tem 788 milhões por gastar, segundo a UTAO.

Na nota sobre a execução orçamental em contas públicas até setembro a que a Lusa teve hoje acesso, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) indica que, dos 968,6 milhões de euros da almofada financeira de segurança estimada para 2017, o Governo usou 180,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano.

Isto significa que, dos 968,6 milhões, estão ainda disponíveis para o último trimestre 788 milhões de euros, segundo a UTAO.