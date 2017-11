Incêndios

O cardeal patriarca de Lisboa Manuel Clemente apelou hoje para a revisão profunda da relação entre a sociedade e o meio ambiente, face às consequências humanas e materiais dos incêndios florestais e da seca que atinge o país.

"Dadas as graves e gravosas circunstâncias que afetaram e afetam o nosso país, entre os incêndios e a seca, com tantas perdas de vidas e danos materiais de toda a ordem, temos de rever profundamente a nossa relação com o meio ambiente", disse Manuel Clemente, intervindo na sessão inaugural da assembleia plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que decorre em Fátima até quinta-feira.

Manuel Clemente lembrou que, naquilo que respeita à 'natureza física', os recentes incêndios florestais "reforçaram tragicamente" aquilo que a Conferência Episcopal Portuguesa disse em abril - numa nota pastoral intitulada "Cuidar da Casa Comum - Prevenir e Evitar os Incêndios" - dando "ainda mais urgência" ao tema.