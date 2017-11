Actualidade

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social disse hoje que o Governo vai ter em conta os valores da inflação disponíveis em dezembro no aumento de pensões e benefícios sociais no próximo ano.

O diploma que define as regras de atualização das pensões e de outras prestações sociais prevê que se tenha em conta a média do crescimento médio anual do Produto Interno Bruto (PIB) dos últimos dois anos, terminados no terceiro trimestre, e da variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem habitação, disponível em 10 de dezembro (ou em 30 de novembro, se aquele não estiver disponível à data da assinatura do diploma de atualização).

Questionado à margem de uma conferência da Ordem dos Economistas, em Lisboa, sobre que número da inflação (o de novembro ou dezembro) será usado para a atualização das pensões, Vieira da Silva disse que "provavelmente o que é mais correto é usar a mesma lógica seguida no ano passado para não introduzir fatores artificiais de fixação do valor".