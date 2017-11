Actualidade

O BCP obteve lucros de 133,3 milhões de euros entre janeiro e setembro, que comparam com prejuízos de 251,1 milhões de euros no mesmo período do ano passado, divulgou hoje o banco.

A entidade liderada por Nuno Amado disse, na apresentação ao mercado, que o resultado beneficiou "da expansão contínua do resultado 'core', que se cifrou em 823,2 milhões nos primeiros nove meses de 2017".

O BCP designa 'resultado core' à soma de margem financeira e comissões e descontando os custos operacionais.