Legionella

A Comissão de Saúde da Assembleia da República decidiu hoje, por unanimidade, ouvir no dia 29 um conjunto de responsáveis públicos sobre o problema da 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, e em termos nacionais.

Vão ser ouvidos no parlamento o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, a administradora do Hospital Francisco Xavier, Rita Perez, e um responsável do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, disse à Lusa o presidente da Comissão de Saúde, José Matos Rosa.

José Matos Rosa referiu que hoje, após a audição do ministro da Saúde sobre o Orçamento do Estado para 2018, convocou uma reunião de coordenadores da Comissão de Saúde para discutir o tema da 'legionella', na qual estas audições foram decididas "com o acordo de todos os grupos parlamentares".