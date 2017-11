Seca

O município de Viseu pode duplicar, dentro de aproximadamente uma semana, o número de camiões cisternas a transportar água para o sistema de abastecimento público municipal, disse hoje o presidente da Câmara, Almeida Henriques.

"As Águas de Portugal estão disponíveis para trazer para o sistema entre 15 a 20 a novos camiões cisternas, o que nos colocará dentro de uma semana, uma semana e pouco, na casa dos 43 a 45 camiões, o que poderá permitir quase duplicar o número de cargas", adiantou o autarca.

Almeida Henriques, que falava aos jornalistas em Viseu, à margem da apresentação do Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas (IFFRU), acompanhado pelo ministro do Ambiente, salientou que o aumento do número de veículos de transporte de água pode permitir "assegurar entre 5 a 6.000 metros cúbicos".