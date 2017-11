Legionella

O número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, subiu para 50, mais dois relativamente ao balanço anterior, anunciou hoje a Direção-geral da Saúde (DGS).

De acordo com os números divulgados, como dados preliminares e ainda sujeitos a validação, os 50 casos de infeção com a bactéria 'Legionella pneumophila' são todos de pessoas com história de doença crónica e/ou fatores de risco, sendo 34 pessoas com mais de 70 e 29 mulheres.

O surto provocou até agora cinco mortes.