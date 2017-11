Actualidade

O presidente do banco BCP, Nuno Amado, considerou hoje que o que se passou com o BES foi "uma enorme injustiça para o BCP", desde logo pela fatura que a resolução lhe trouxe associada.

Nuno Amado apresentou hoje, em conferência de imprensa em Lisboa, os resultados do BCP entre janeiro e setembro, período em que teve lucros de 133,3 milhões de euros, que comparam com prejuízos de 251 milhões do mesmo período de 2016.

Questionado sobre as lições a tirar da falência do BES, Amado não deu uma resposta direta, mas considerou que o que se passou "foi uma enorme injustiça para o BCP", desde logo porque pagou uma "fatura demasiado grande".