Actualidade

O resultado líquido da Sonaecom, empresa de tecnologia e 'media' da Sonae, fixou-se em 24,9 milhões de euros entre janeiro e setembro deste ano, face aos seis milhões do período homólogo, informou hoje a empresa ao mercado.

Este valor representa, assim, uma subida de 18 milhões de euros em comparação com o mesmo período de 2016.

Na informação hoje enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonaecom indica que o EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da empresa se fixou em 23,9 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, mais 44,6% do que no período homólogo de 2016.