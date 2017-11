Actualidade

O tenista português Gonçalo Oliveira avançou hoje para a segunda ronda do 'challenger' de Santiago, ao derrotar o esloveno Blaz Rola, em dois 'sets'.

À quarta foi de vez para Gonçalo Oliveira, que, depois de perder na primeira ronda nos 'challengers' de Lima (Peru), Guayaquil (Equador) e Montevideu (Uruguai), alcançou a segunda ronda do torneio chileno, com um triunfo por 6-4 e 7-6 (7-5), sobre o 208.º jogador mundial.

No dia em que atingiu o melhor 'ranking' da carreira (subiu ao 211.º posto), o jovem portuense esteve sempre no comando do encontro, adiantando-se para 5-1 no primeiro parcial, após ter quebrado o serviço de Rola em duas ocasiões.