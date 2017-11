Mundial2018

A Itália, quatro vezes campeã do mundo, ficou hoje fora do Mundial de futebol de 2018, ao empatar 0-0, em casa, com a Suécia, em jogo da segunda mão dos 'play-offs' europeus, disputado em Milão.

Graças à vitória por 1-0 no jogo da primeira mão, a Suécia alcança a sua 12.ª presença na prova, primeira desde 2006, depois de falhar as edições de 2010 e 2014, e é a 28.ª seleção a juntar-se à anfitriã Rússia na fase final.

Quatro vezes campeã do mundo (1934, 1938, 1982 e 2006), a Itália, que apenas tinha ficado de fora em 1930 e 1958, quebra um ciclo de 14 presenças consecutivas, num total de 18.