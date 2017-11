Ao vivo

LCD Soundsystem de James Murphy duas noites no Coliseu. Marilyn Manson volta ao palco do Campo Pequeno. Históricos IronMaiden trazem “Legacy of the Beast”.

O projeto norte-americano LCD Soundsystem vai dar dois concertos no próximo mês de junho de 2018 no Coliseu de Lisboa, anunciou ontem a organização.

O colectivo liderado pelo talentoso e aclamado músico James Murphy tem, assim, regresso marcado para Portugal nos dias 19 e 20 de junho, a propósito da digressão de promoção do novo disco American Dream, e os bilhetes serão colocados à venda já nesta sexta-feira. /p>

Também o regresso do músico norte-americano Marilyn Manson foi ontem confirmado, desta feita para o Campo Pequeno, também na capital, para um concerto agendado para o próximo dia 27 de junho, anunciou a promotora Everything is New. A estrela de metal regressa assim ao palco onde atuou em 2009, mas agora para apresentar o seu décimo disco de estúdio, Heaven Upside Down, lançado em outubro. /p>

De salientar que Manson volta a Portugal já sem o baixista Twiggy Ramirez, despedido da banda no final de outubro, depois de ter sido acusado de violar uma ex-namorada, durante a década de 1990 – ao anunciar o fim da relação profissional com o músico acusado, Manson aproveitou para revelar que o baixista iria ser «substituído na próxima digressão», através de uma mensagem na rede social Twitter. /p>

Os bilhetes para o concerto vão ser postos à venda amanhã, com preços entre os 29 e os 39 euros. Por fim, nota para o anúncio de outro regresso: a nova digressão do grupo histórico de heavy metal britânico Iron Maiden, inspirada no jogo Legacy of the Beast, vai passar por Lisboa no próximo verão, com concerto marcado para 13 de julho no Altice Arena, foi ontem anunciado. /p>

Segundo a organização, o conceito da nova digressão internacional da banda de Bruce Dickinson e companhia inspira-se num jogo para telemóvel e banda desenhada que o próprio grupo criou – os bilhetes para o concerto no Parque das Nações serão colocados à venda no próximo dia 24.