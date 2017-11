Lisboa Games Week

De 16 a 19 de novembro, a 4ª edição do maior evento de videojogos em Portugal volta à FIL, ocupando dois pavilhões com 25.000 m² de exposição e atividades.

Está quase a chegar a altura do ano mais esperada pelos apaixonados dos videojogos: é já na quinta-feira que arranca a Lisboa Games Week, que este ano duplicou o seu espaço – o que permite ter ainda mais espaços de experimentação –, acompanhando a pujança deste setor em Portugal.

Ao longo de quatro dias, os mais de 50 mil visitantes esperados poderão conhecer as novidades e tendências dos líderes da indústria mundial no segmento das consolas e computadores pessoais, com o lançamento dos títulos mais aguardados em 2017 e antestreias para 2018.

Além do habitual destaque para a realidade virtual e tecnologias imersivas, o Lisboa Games Week apresenta muitas novidades. É o caso da RoboParty (com construção, programação e testes no terreno), da Drone Experience (com demonstrações, exibições e corridas) e do Robot Extreme.

Depois, há os habituais espaços de eSports (com torneios de jogos como League of Legends ou Splatoon!) e as atracões para todos os gostos. Desde os concursos Cosplay (os melhores fatos individuais são avaliados no sábado e os de grupo no domingo) aos simuladores ou retrogames (um autêntico museu), passando pelo salão de jogos (máquinas arcade e pinball).

A oferta deste certame inclui o Espaço Família (com atividades concebidas para o divertimento de pais e filhos) e o Espaço Fantástico (ponto de encontro para os Cosplayers, com lojas e animação pop culture).

Também será possível conhecer os Youtubers mais populares da atualidade e ouvir seis dos grandes developers mundiais. Estes vão estar no Indie Dome, organização que apoia criadores e estúdios de videojogos independentes, projetos interativos e inovadores.

Referência final para o Serviço Educativo, iniciativa em torno da gamificação e orientada para as escolas através da divulgação das atividades associadas ao desenvolvimento dos videojogos – entre elas a UMinho e a Playstation Talent.