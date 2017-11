Actualidade

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou hoje a líder de facto da Birmânia, Aung San Suu Kyi, a permitir o regresso ao país de centenas de milhares de rohingya que fugiram para o Bangladesh, anunciou o seu gabinete.

O encontro realizado à margem de uma cimeira regional na capital das Filipinas, Manila, veio reforçar a pressão internacional sobre a Nobel da Paz que hoje também vai reunir-se com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, que na quarta-feira vai visitar a Birmânia.

"O secretário-geral sublinhou que se afiguram essenciais crescentes esforços para permitir o acesso de ajuda humanitária, os regressos voluntários e contínuos com dignidade e em segurança, bem como uma verdadeira reconciliação entre comunidades", anunciou a ONU num comunicado resumindo as palavras do diplomata português.