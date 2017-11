Actualidade

O exército birmanês desmentiu qualquer abuso contra a minoria rohingya, tornando públicas as conclusões de uma "investigação" interna na véspera da visita à Birmânia do secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson.

"Os soldados não cometeram violências sexuais nem mataram civis", escreveu hoje o jornal oficial Global New Light of Myanmar, publicando o relatório do exército tornado público na noite de segunda-feira.

"Eles não prenderam, espancaram ou mataram aldeões", indicam as conclusões do inquérito, que tem por base mais de 2.800 testemunhos de aldeões muçulmanos, não verificados de forma independente.