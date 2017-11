Incêndios

Os empreendimentos turísticos atingidos pelos incêndios podem recorrer para a reconstrução a crédito bancário em condições favoráveis, podendo, em alguns casos, obter taxas de juros de zero por cento, revelou hoje o presidente da Turismo do Centro.

Esta linha de crédito, destinada a empresários do setor do turismo que sofreram danos avultados nos seus empreendimentos devido aos incêndios, oferecerá também "bons períodos de carência" (período entre o início de um crédito e o início da amortização do capital do empréstimo), acrescenta o líder desta Entidade Regional, Pedro Machado.

Um mês depois do incêndio que atingiu 59 concelhos na região Centro e que destruiu total ou parcialmente 39 empreendimentos turísticos, a Turismo do Centro e a Turismo Portugal têm em curso um conjunto de reuniões com autarcas e empresários do setor.