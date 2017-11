Incêndios

Um sistema de videovigilância de fogos florestais, que funciona em Pedrógão Grande, vai ser melhorado pela Escola Tecnológica e Profissional da Zona do Pinhal e alargado a dois concelhos vizinhos, anunciou hoje o responsável do projeto.

Para avançar com esta nova fase do projeto, "é necessário um investimento que ronda os 15 mil euros", disse à agência Lusa Ricardo Pereira, docente daquele estabelecimento de ensino na área das telecomunicações.

Criado com a participação dos alunos do 12.º ano, na sequência de uma candidatura premiada pela Fundação Ilídio Pinho, do Porto, o posto de vigia eletrónico dispõe de quatro câmaras de vídeo, instaladas no quartel dos Bombeiros Voluntários daquele município do distrito de Leiria, que filmaram os incêndios de Pedrógão Grande e Sertã, nos dias 17 de junho e 15 de outubro, respetivamente.