Incêndios

Os prejuízos financeiros causados pelos incêndios dos dias 15, 16 e 17 de outubro no concelho de Seia, no distrito da Guarda, são superiores a 10 milhões de euros, segundo o último levantamento da Câmara Municipal.

A autarquia de Seia, presidida por Carlos Filipe Camelo, refere, em nota hoje enviada à agência Lusa, que o valor superior a 10 milhões de euros "não consubstancia todos os danos de pessoas e bens, nem os estragos incalculáveis nas áreas agrícola e florestal".

De acordo com a nota, os dados que foram apresentados pelo presidente da autarquia na última reunião do executivo, realizada na sexta-feira, indicam que, apesar de o concelho de Seia não ter sido o mais afetado, "os trágicos incêndios consumiram mais de 18.500 hectares" de área, deixando no território "danos materiais sem paralelo".