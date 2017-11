Actualidade

A Agência Internacional da Energia (AIE) reviu em baixa as previsões da procura global de petróleo em 2017 e 2018 devido à subida dos preços do barril e às temperaturas mais suaves do que o habitual no início deste inverno.

Esta correção é muito significativa para o quarto trimestre de 2017, com menos 311.000 barris diários, devido às condições meteorológicas menos frias no hemisfério norte, ainda que para o conjunto do ano a redução seja de 50.000 barris diários, explica a AIE no relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje.

Os autores do estudo indicam que também tiveram em conta a subida do preço do barril, que é de cerca de 20% desde o início de setembro.