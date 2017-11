Actualidade

A hotelaria registou 2,2 milhões de hóspedes e 6,3 milhões de dormidas em setembro, correspondendo a crescimentos homólogos de 7,9% e 5,1%, contra 5,0% e 3,7% em agosto, respetivamente, segundo o INE.

De acordo com os dados sobre a atividade turística, produzidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o grupo dos não residentes impulsionaram a atividade na hotelaria em setembro.

Assim, as dormidas do mercado interno cresceram 1,4% (1,7% em agosto) para 1,6 milhões de dormidas, enquanto as dos mercados externos registaram um aumento de 6,5% (4,8% no mês anterior) para 4,6 milhões de dormidas.