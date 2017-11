Actualidade

A taxa de inflação em Angola acelerou 2,39% entre setembro e outubro, voltando a aproximar-se de máximos de 2017, com o acumulado a 12 meses a subir para acima dos 26%, longe das previsões do Governo para este ano.

De acordo com o relatório mensal do Instituto Nacional de Estatística (INE) angolano sobre o comportamento da inflação, divulgado hoje, trata-se da maior subida mensal do último ano, contrastando com os valores mínimos registados em maio (1,60%) e junho (1,52%).

O pico da inflação mensal em Angola nos últimos anos registou-se em julho de 2016, quando, no espaço de um mês, segundo o INE, os preços registaram um aumento médio de 4%.