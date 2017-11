Actualidade

A EDP Finance está a lançar um empréstimo obrigacionista de 500 milhões de euros com maturidade em novembro de 2027 (10 anos), anunciou hoje a Bloomberg.

A Bloomberg, que cita fonte próxima do processo que pediu para não ser identificada, afirma que o preço deverá ser estabelecido com um 'spread' entre 90 a 95 pontos base face ao "midswap" a 10 anos negociado no mercado.

A operação foi liderada pelo Barclays, BNPP, CaixaBank, CaixaBI, Citi, ING, Mediobanca, MUFG e UniCredit (B&D).