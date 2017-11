Actualidade

O forte sismo que no domingo se registou no Irão, junto à fronteira com o Iraque, fez pelo menos 530 mortos e 7.460 feridos, segundo um novo balanço divulgado pela agência noticiosa estatal iraniana IRNA.

O balanço anterior era de 445 mortos e 7.370 feridos.

O terramoto, de magnitude 7,3, foi sentido em 14 das 31 províncias do Irão, mas o maior número de vítimas registou-se na província ocidental de Kermanshah, em especial na localidade curda de Sarpol-e-Zahab, a cerca de 50 quilómetros do epicentro.