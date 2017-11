Actualidade

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) recebeu, na última década, uma média anual de 12 a 15 cadáveres para estudo e investigação, no âmbito do Programa de Doação Cadavérica da Unidade de Anatomia da FMUP.

"A doação do corpo, que tem de ser feita em vida e por vontade própria, é um ato de uma grande generosidade. São dádivas que não têm preço para as faculdades de medicina e que são absolutamente importantes e fundamentais, quer para a formação dos médicos quer para aperfeiçoamento dos já formados", disse à Lusa a coordenadora da Unidade de Anatomia da FMUP.

Dulce Madeira falava a propósito de uma cerimónia que a Faculdade de Medicina do Porto realiza quarta-feira no Cemitério de Agramonte para homenagear todos os cidadãos que, desde 1980, têm contribuído para manter vivo o Programa de Doação Cadavérica da Unidade de Anatomia do Departamento de Biomedicina da FMUP.