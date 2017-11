Incêndios

Uma empresa de fabrico de móveis do Fundão vai doar três camiões com diverso material, como cozinhas completas, portas interiores e móveis para ajudar na reconstrução de casas destruídas pelos fogos no concelho vizinho da Sertã.

"É um pequeno contributo para ajudar a minimizar o sofrimento daquelas pessoas, que além dos incêndios ainda têm de enfrentar a triste realidade de terem perdido as suas casas, pelo que achamos que é de inteira justiça ajudá-las", referiu, em declarações à agência Lusa, o empresário Agostinho Martins, proprietário da "Fábrica Móveis Martins", que tem 35 anos de existência.

Segundo especificou, a doação foi concertada com a Câmara da Sertã, distrito de Castelo Branco, que fará o levantamento das necessidades e respetiva distribuição por aqueles que mais precisam.