Actualidade

O Ministério das Finanças afirmou hoje que o crescimento económico no terceiro trimestre, divulgado pelo INE, confirma as projeções do Governo de uma subida de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) no conjunto do ano.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que, no terceiro trimestre, a economia portuguesa cresceu 2,5% em termos homólogos (abrandando face ao mesmo trimestre do ano passado) e 0,5% em cadeia (acelerando face aos três meses anteriores).

Para o ministério tutelado por Mário Centeno, este é um "crescimento elevado" e que "confirma as projeções do PIB para 2017", de um crescimento económico de 2,6% no conjunto deste ano.