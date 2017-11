Incêndios

A Resipinus - Associação de Destilares e Exploradores de Resina exigiu hoje compensações financeiras pela perda de resina e equipamentos devido aos incêndios que puseram em causa mais de 200 postos de trabalho.

Numa nota enviada à agência Lusa, a associação recorda que o setor da resinagem foi "particularmente atingido pelos incêndios florestais em 2017", tendo-se perdido "algumas das melhores áreas de pinhal que existiam em Portugal".

Após um levantamento feito junto dos agentes económicos do setor, a Resipinus recorda que se estima que "cerca de um milhão de bicas terão ardido, representando estas 20 a 25% do total da área resinada em Portugal, destruindo cerca de 2.000 toneladas de resina, e pondo em causa cerca de 200 postos de trabalho em mais de 50 empresas do setor, com um prejuízo direto superior a três milhões de euros".