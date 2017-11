Actualidade

O Índice de Custo do Trabalho (ICT), ajustado de dias úteis, diminuiu 1,1% no terceiro trimestre em termos homólogos, depois da subida de 3,1% observada no trimestre anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, as duas principais componentes dos custos do trabalho - custos salariais e os outros custos (por hora efetivamente trabalhada) - diminuíram 1,2% e 0,6%, respetivamente, em relação ao mesmo período do ano anterior.

A variação homóloga do índice foi também o resultado de um aumento de 1,1% no custo médio por trabalhador e de uma subida de 2,2% no número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador, assinala o INE.