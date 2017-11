Actualidade

O FC Porto prosseguiu hoje a preparação do jogo com o Portimonense, da Taça de Portugal de futebol, com uma sessão em conjunto com a equipa B, que já contou com Aboubakar, de regresso da seleção dos Camarões.

O avançado portista foi titular e jogou os 90 minutos na formação camaronesa, que no sábado empatou 2-2 na Zâmbia, em encontro da última ronda do Grupo B africano de apuramento para o Mundial2018, que os Camarões falharam.

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', no boletim clínico permanecem inscritos os nomes de Herrera - fez trabalho de recuperação no ginásio -, Soares, Otávio e Marega, que receberam tratamento e estiveram também no ginásio.