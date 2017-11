Actualidade

O ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, disse hoje no parlamento que as dotações adicionais do Orçamento do Estado para 2017 devidas às universidades vão ser pagas até ao final deste mês.

"Ainda hoje tive a confirmação do Ministério das Finanças que o esforço ainda pendente será concretizado este mês", disse o ministro na intervenção inicial na audição no parlamento pela comissão de Educação e Ciência no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2018.

Questionado pela Lusa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES) disse que a transferência a efetuar até final de novembro é de 14 milhões de euros.