Incêndios

A aprovação de incentivos da União Europeia a uma floresta adaptada às alterações climáticas e aos incêndios deve ser considerada na revisão da Política Agrícola Comum (PAC), defendeu hoje a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

"A floresta merece ser incluída no âmbito do processo da revisão da PAC" em curso, disse hoje o presidente do conselho diretivo da ANMP, Manuel Machado, no final de uma reunião preparativa do XXIII Congresso dos municípios portugueses, com capacidade eletiva, que decorrerá em Portimão, no dia 09 de dezembro.

Perante o anunciado "Brexit" - a saída do Reino Unido da União Europeia - a preparação do futuro da floresta, em Portugal e restantes Estados-membros da União Europeia, deve ser "considerada no âmbito de programas específicos da Política Agrícola Comum", preconizou.