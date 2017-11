Legionella

O ministro da Saúde afirmou hoje que se está "muito próximo do apuramento dos factos" que permitirão identificar "a tal falha técnica" que levou à infeção de 50 pessoas com 'legionella' no Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

À saída de uma visita à Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, em Lisboa, interrogado se já se sabe como é que 50 pessoas - das quais cinco morreram - apanharam esta bactéria no Hospital São Francisco Xavier, Adalberto Campos Fernandes respondeu: "Sim, sabe-se. Está-se muito próximo do apuramento dos factos".

"Haverá um relatório preliminar. Naturalmente, nós não vamos interferir naquilo que desejamos que seja um inquérito do Ministério Público competente, independente, sólido, que respeite as orientações determinadas do segredo de justiça. Mas, eu creio que estamos em condições de perceber onde é a tal falha técnica, que eu me pareceu que tinha ocorrido no princípio, terá mesmo ocorrido", acrescentou.