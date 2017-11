Actualidade

O tenista norte-americano Jack Sock somou hoje a primeira vitória nas ATP Finals, ao derrotar o croata Marin Cilic, e manteve intacta a esperança de apurar-se para as meias-finais em Londres.

As surpresas continuam a suceder-se na O2 Arena de Londres: hoje, o nono tenista mundial recuperou de um 'set' de desvantagem e de um 'break' abaixo no derradeiro parcial para bater o quinto cabeça de série por 5-7, 6-2 e 7-6 (7-4), em duas horas e 29 minutos.

Último a qualificar-se para o Masters, graças ao triunfo no Masters 1000 de Paris, Sock demonstrou estar com a confiança em alta, ignorando o favoritismo do finalista da última edição de Wimbledon para conquistar a sua primeira vitória no ano de estreia na competição.