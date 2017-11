Actualidade

Pelo menos três pessoas morreram hoje num tiroteio que ocorreu em vários locais no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, incluindo uma escola, com o atirador a ser morto pela polícia, anunciaram as autoridades.

O xerife assistente do condado de Tehama, Phil Johnston, afirmou a uma estação televisiva local, a KCRA, que as autoridades estão a investigar pelo menos cinco locais de crime distintos, no interior e em redor da escola da Reserva do Racho de Tehama, a cerca de 210 quilómetros a norte de Sacramento.

Jeanine Quist, assistente administrativa do agrupamento escolar, afirmou que não se registou nenhum morto na escola, apesar de alguns alunos terem sido atingidos, sofrendo ferimentos.