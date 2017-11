Guiné Equatorial/Eleições

O chefe da missão de observação da CPLP nas eleições legislativas e autárquicas da Guiné Equatorial fez hoje apenas elogios ao ato eleitoral, um dia depois da União Africana (UA) ter feito algumas críticas ao processo.

No relatório preliminar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPPL), hoje divulgado em conferência de imprensa, Jorge Borges, antigo ministro das Relações Exteriores de Cabo Verde, disse que, "nas mesas visitadas, foi possível constatar que a votação ocorre de forma ordeira e pacífica, em linha com os procedimentos previstos na legislação nacional e com práticas internacionalmente reconhecidas", tendo sido "registada a presença de representantes partidários na generalidade das mesas visitadas".

O embaixador brasileiro em Malabo - o Brasil é o país que preside agora à CPLP - apresentou o antigo ministro cabo-verdiano e toda a conferência de imprensa foi traduzida para espanhol, uma das três línguas oficiais de Guiné Equatorial, a par do francês e do português.