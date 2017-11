Actualidade

Os deputados municipais do PS, PAN e quatro eleitos independentes rejeitaram hoje uma recomendação apresentada pelo BE na Assembleia Municipal de Lisboa, com vista à suspensão da cobrança da Taxa Municipal de Proteção Civil.

A recomendação mereceu também a abstenção de dois deputados independentes (eleitos nas listas socialistas), e dos eleitos do CDS-PP e do PPM.

O documento pedia ao executivo que "submeta a esta Assembleia Municipal uma proposta de suspensão da eficácia, até à decisão pelo Tribunal Constitucional (...), da Taxa Municipal de Proteção Civil".