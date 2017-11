Legionella

O secretário-geral do PS afirmou hoje ser necessário aguardar pela conclusão do inquérito para o apuramento de responsabilidades sobre a falha que estará na origem do surto de legionella no Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa.

António Costa falava aos jornalistas no final da reunião da Comissão Política Nacional do PS, que durou cerca de três horas, depois de confrontado com o facto de o número de casos confirmados de doença dos legionários do surto no Hospital São Francisco Xavier ter atingido os 51, tendo provocado até agora cinco mortes.

O líder do executivo defendeu que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, "já esclareceu qual a causa identificada".